Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

İstanbul Sultangazi'de annesiyle birlikte ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe, sokak ortasında iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. Oğlunu kurtarmak isteyen anne de darbedilip yaralanırken yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Kadir Gökçe, "Beni istemiyorlar. 'Deli Kadir' diyorlar. İyiyim ama kafam ağrıyor" dedi.

  • İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yüzde 70 engelli Kadir Gökçe ve annesi Ayfer Kaya, 2 kişi tarafından sopalarla darp edildi.
  • Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Kadir Gökçe ve annesi Ayfer Kaya, saldırıya ilişkin dava açtıklarını belirtti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde dün saat 06:30 sıralarında yürek parçalayan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi. 

ENGELLİ GENCİ VE ANNESİNİ DARP ETTİLER

Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. 

SERBEST BIRAKILDILAR

O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR"

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli Kadir'sin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

"BENİ İSTEMİYORLAR, İYİYİM AMA KAFAM AĞRIYOR"

Kadir Gökçe, " Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Ebu Saad:

Türkiyelinin 70% engelli, eğitim den yoksun veya engeliden eğitim görüşmeler

Ebu Saad:

görmüşler

hanefi hanefi:

Eskiden olsa o polislerin yanında anneye vurmak mümkün müydü

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

