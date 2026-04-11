Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler
İstanbul Sultangazi'de annesiyle birlikte ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe, sokak ortasında iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. Oğlunu kurtarmak isteyen anne de darbedilip yaralanırken yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Kadir Gökçe, "Beni istemiyorlar. 'Deli Kadir' diyorlar. İyiyim ama kafam ağrıyor" dedi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde dün saat 06:30 sıralarında yürek parçalayan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi.
ENGELLİ GENCİ VE ANNESİNİ DARP ETTİLER
Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı.
SERBEST BIRAKILDILAR
O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR"
Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli Kadir'sin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.
"BENİ İSTEMİYORLAR, İYİYİM AMA KAFAM AĞRIYOR"
Kadir Gökçe, " Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi.