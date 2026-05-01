Enez Kaymakamı trafik kazasında yaralandı

TABURCU EDİLDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan Enez Kaymakamı Merve Ayık, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ile Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Ayık'ı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu iyi olan Kaymakam Ayık'ın evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı