Enerji Krizi Nedeniyle Şanzelize'deki Noel Işıkları Kısıtlı Saatlerde Yanacak

Fransa'da Noel sezonunun başlamasıyla birlikte Pazar günü başkent Paris'in Şanzelize (Champs Elysees) Bulvarı'nda Noel ağaçları ve ışıkları aydınlatılmaya başlandı.

Noel ışıkları 2 Ocak 2023'e kadar açık kalacak.

Ancak enerji krizi nedeniyle önceki yılların aksine ışıklandırmaya bir hafta erken son verilecek ve ışıklar geceleri 02.00 yerine 23.45'de söndürülecek.

Sadece Noel Arifesi ve Yılbaşı gecesinde ışıklar 24 saat açık kalacak.

Champs-Elysees komitesi tarafından 20 Eylül 2022'de yapılan duyuruya göre, bu yıl Noel aydınlatma saatlerinin kısaltılması, bu dönemde yüzde 44 oranında enerji tasarrufu sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor.(XHTV)