Enerji Bakanı Bayraktar, Irena Genel Direktörü ve Slovenya Enerji Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu'nda Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ve Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ile ayrı ayrı biraraya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu'nda IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya gelerek yenilenebilir enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji dönüşüm hedeflerini ele aldık. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinde, enerji dönüşümümüzde uluslararası ortaklıkları derinleştirecek iş birliği alanlarını da değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Bayraktar ayrıca Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ile de bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye ile Slovenya arasında enerji alanındaki diyaloğu derinleştirmeye ve ortak projelerle somut iş birlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

