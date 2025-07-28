Endonezya'nın Açe Eyaletinde 6,5 Büyüklüğünde Deprem

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Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin merkezi, Sabang bölgesinin 260 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Açe eyaletine bağlı Sabang bölgesinin yaklaşık 260 kilometre kuzeybatısında olan deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS'ye göre 6,5 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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