Endonezya'daki Taş Ocağı Çökmesinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 19'a Yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen çökme sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Antara News'ün haberine göre, arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, ülkenin Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen göçükteki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, cansız bedenine ulaşılan kişi sayısının 19'a çıktığı ve enkaz altında olduğu tahmin edilen 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Cirebon'daki taş ocağında 30 Mayıs'ta meydana gelen göçükten daha önce 12 kişi yaralı kurtarılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, taş ocağının sahibi de dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Endonezya'da kayıt dışı maden ve taş ocakları yaygın olarak bulunurken, 2024'te Sumatra Adası'nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.