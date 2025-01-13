Endonezya'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 5 Yaralı
Endonezya'nın Riau Adaları'nda şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Batam şehrinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok ev toprak altında kaldı.
- Endonezya toprak kayması: 4 ölü
JAKARTA - Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.
Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Riau Adaları'na bağlı Batam şehrinde meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. En az 5 evin yıkıldığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.