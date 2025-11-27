Haberler

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 23'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 23'e ulaştı. Kurtarma ekiplerinin zorlu koşullar nedeniyle etkilenmiş bölgelere ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, önceki hafta etkili olan muson yağmurlarının nehirlerin taşmasına neden olması, toprak kaymaları ve ağaçların yıkılması nedeniyle kurtarma ekiplerinin Kuzey Sumatra eyaletindeki 11 şehir ve ilçede etkilenen bölgelere ulaşmakta zorlandığını açıkladı.

Ajans, bölgenin büyük bir kısmını kaplayan toprak kaymaları, elektrik kesintileri ve telekomünikasyon eksikliğinin arama çalışmalarını engellediğini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri, afetlerden en çok hasar gören Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde ilk belirlemelere göre 8 kişinin cansız bedenine ve 3 yaralıya ulaşırken kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Orta Tapanuli bölgesinde meydana gelen heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, oluşan sel sonucu 2 bine yakın bina su altında kaldı.

Kurtarma ekiplerinin Güney Tapanuli bölgesinde 7 kişinin daha cesedini bulmasıyla ölü sayısı 8 olurken Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, sel ve heyelanların ağaçları kökünden söktüğü bölgede, çamur ve molozun altında gömülü kalan 3 kişiyi aramak için kazı çalışmalarının yapıldığını, 2 bin 800'den fazla kişinin geçici barınaklara sığındığını ve 58 kişinin yaralandığını aktardı.

Heyelanların Kuzey Tapanuli bölgesinde 50 evi de vurduğunu ve bölgedeki en az iki ana köprüyü tahrip ettiğini belirten Muhari, Padang Sidempuan şehrinde bir kişinin selde sürüklenerek kaybolduğunu bildirdi.

Kuzey Sumatra Bölge Polisi sözcüsü Ferry Walintukan, Nias adasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, Pakpak Bharat bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
