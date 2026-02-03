Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Meydana Gelen Heyelanda Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

CAKARTA, 3 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda arama çalışmaları devam ederken, kurtarma ekipleri 80 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yerel haber sitesi Kompas.com'un aktardığına göre, Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana pazartesi günü yerel saatle 11.45 itibarıyla ulaşılan tüm cansız bedenlerin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

24 Ocak'ta Batı Bandung'a bağlı Cisarua bölgesinde meydana gelen heyelan 158 kişiyi etkilerken, 164 aileden 564 kişinin yerinden edilmesine ve 48 evin hasar görmesine neden oldu.

Endonezya, genellikle ekim ile mart ayları arasında etkili olan yağmur mevsiminde sık sık sel ve heyelan felaketleriyle karşı karşıya kalıyor.