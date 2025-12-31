Endonezya'da Bur Ni Telong Yanardağı'nın alarm seviyesi yükseltildi

BANDA Endonezya'nın Açe eyaletinde bulunan Bur Ni Telong Yanardağı'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Jeoloji Ajansı Başkan Vekili Lana Saria, yanardağdaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Saria, sismografların 7 sığ volkanik deprem, 14 derin volkanik deprem ve 2 tektonik deprem tespit ettiğini söyledi.

Gözlemlerin, Bur Ni Telong Yanardağı'nda artan volkanik faaliyete işaret ettiğini belirten Saria, bu nedenle alarm seviyesinin üçüncü seviyeden ikinci seviyeye yükseltildiğini ifade etti.

Saria, olası patlama riskine karşı uyarıda bulundu.

Antara News'ün haberine göre, Bur Ni Telong Yanardağı çevresindeki iki köy, şiddetli yağışların volkanik faaliyetle birleşerek durumu daha da kötüleştirebileceği ve tahliyeleri zorlaştırabileceği endişesiyle tahliye edildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.