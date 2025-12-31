Haberler

Endonezya'da Bur Ni Telong Yanardağı'nın alarm seviyesi yükseltildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Açe eyaletinde bulunan Bur Ni Telong Yanardağı'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi. Jeoloji Ajansı yetkilileri, volkanik faaliyetin artış gösterdiğini belirtti ve bölgedeki köylerin tahliye edildiğini duyurdu.

BANDA Endonezya'nın Açe eyaletinde bulunan Bur Ni Telong Yanardağı'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Jeoloji Ajansı Başkan Vekili Lana Saria, yanardağdaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Saria, sismografların 7 sığ volkanik deprem, 14 derin volkanik deprem ve 2 tektonik deprem tespit ettiğini söyledi.

Gözlemlerin, Bur Ni Telong Yanardağı'nda artan volkanik faaliyete işaret ettiğini belirten Saria, bu nedenle alarm seviyesinin üçüncü seviyeden ikinci seviyeye yükseltildiğini ifade etti.

Saria, olası patlama riskine karşı uyarıda bulundu.

Antara News'ün haberine göre, Bur Ni Telong Yanardağı çevresindeki iki köy, şiddetli yağışların volkanik faaliyetle birleşerek durumu daha da kötüleştirebileceği ve tahliyeleri zorlaştırabileceği endişesiyle tahliye edildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu