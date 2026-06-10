Endonezyalı Araştırmacılar: 400 Yıl Önce Cava ve Bali'yi Dev Bir Tsunami Vurmuş Olabilir

CAKARTA, 10 Haziran (Xinhua) -- Endonezyalı araştırmacılar, Cava ve Bali'nin güney kıyılarında yaklaşık 400 yıl önce devasa bir tsunaminin meydana geldiğine dair güçlü bulgular elde etti.

Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Kurumu'ndan araştırmacı Eko Yulianto, pazartesi günü düzenlenen bir çalıştayda yaptığı konuşmada, tsunaminin oluşturduğu kum katmanları, deniz mikrofosilleri, arkeolojik yapılar ve antik çevresel kanıtlar incelendiğinde felaketin izlerine günümüzde bile ulaşılabildiğini söyledi.

Eko, "Öte yandan devasa büyüklükteki depremin aslında ne zaman yaşandığını açıklayan hiçbir tarihi belge bulunmuyor. Eğer tsunamiye yol açabilen devasa bir deprem yazılı kaynakların olmadığı bir dönemde meydana gelmişse, buna ilişkin hatıralar tarihsel kayıtlardan çoktan silinmiş olabilir" dedi.

Araştırma ekibinin bugüne kadar Batı Cava'dan Bali'ye kadar uzanan 12 ana bölgede paleotsunami araştırmaları gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua