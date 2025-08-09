Emory Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi, Atlanta kampüsünde silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle öğrenciler için acil uyarı yayımladı. Öğrenciler güvenli bölgelere saklanmaları konusunda uyarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi, Atlanta kampüsünde silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.

Emory Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadesine yer verildi.

Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenirken, üniversite silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.

Saldırgana veya öğrencilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Öldürmeye tam teşebbüs! İsrailli taraftarlar futbolcuya havai fişek attı

Öldürmeye teşebbüs! İsrailli taraftarlar futbolcuya bakın ne fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti

Antalyaspor, 13 oyuncu ve antrenörüne veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.