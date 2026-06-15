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EGM'de 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemi bugün açıklanacak

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, başkomiser ve altı rütbelerdeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00'de açıklanacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını bildirdi.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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