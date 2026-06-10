İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasında arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şişli'de öldürülen Aynur Kanbur cinayetine ilişkin bilgi almak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada açıklamada bulunan Yıldız, "İstanbul'daki Faili meçhul cinayetlerle ilgili arkadaşlarımız titizlikle çalışmalar yapıyor. Başta Asayiş Şube Müdürlüğümüz olmak üzere Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüz, istihbaratımız bu konuda çok yönlü titizlikle çalışmalar yaptı. Son olarak Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasında arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. " dedi.

Şişli Fulya'da 24 Mart 2016 günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aynur Kanbur cinayetine ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yıldız, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Selami Yıldız'ı Gayrettepe de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü Mehmet Ali Taşçı ve beraberindeki görevliler karşıladı.

'FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERLE İLGİLİ ARKADAŞLARIMIZ TİTİZLİKLE ÇALIŞMALAR YAPIYOR'

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'daki faili meçhul cinayetlerle ilgili arkadaşlarımız titizlikle çalışmalar yapıyor. Başta Asayiş Şube Müdürlüğümüz olmak üzere Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüz, istihbaratımız bu konuda çok yönlü titizlikle çalışmalar yaptı. Son olarak Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasında arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabi geçmişe yönelik diğer faili meçhullerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda siz de basın olarak biliyorsunuz bir çok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasında asayiş şubemizin önemli katkısı oldu. Bu da son olarak önemli bir çalışma ve değerlendirmek için arkadaşlarımızla beraber buradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı