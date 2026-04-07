Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'tan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, "Konuyla ilgili çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Yapı Kredi Plaza önünde görev yapan kahraman polislerimize karşı gerçekleştirilen hain saldırıda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 kahraman polisimiz ise yaralanmış olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı meslektaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."