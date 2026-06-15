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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar- Emirdağ yolunun Kuruca kavşağında meydana geldi. E.H. (35) idaresindeki DU EH 6606 plakalı otomobil ile Y.P. (54) idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.H. ile beraberindeki O.D. (57), S.D. (58), B.D. (29), diğer aracın sürücüsü Y.P. ve yanındaki S.P. (41) ile M.Y. (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Emirdağ ve Bolvadin'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan E.H. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. O.D. ve B.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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