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Emirdağ'da Nüfusmatik Cihazı Tiyatro Gösterisi ile Tanıtıldı

Emirdağ'da Nüfusmatik Cihazı Tiyatro Gösterisi ile Tanıtıldı
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Emirdağ ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü ile Aziziye İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte nüfusmatik cihazı mizahi bir şekilde tiyatro gösterisi ile tanıtıldı. Öğrencilerin sahnelediği skeç büyük beğeni topladı.

Emirdağ ilçesinde nüfusmatik cihazının tanıtımını mizahi bir biçimde tiyatro gösterisi olarak sundu.

Kaymakamlık ilçe Nüfus Müdürlüğü ile Aziziye İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Nüfusmatik etrafında skeç oynayan öğrenciler büyük alkış aldı.

Kaynak: AA / Kamil Sıtkı Kaya - Güncel
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