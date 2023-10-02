Emine Erdoğan: "'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası takdire şayan bir başarıya ulaştı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin, "Kampanya uluslararası boyutta,...

Emine Erdoğan: ''Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası takdire şayan bir başarıya ulaştı'

Emine Erdoğan : "'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası takdire şayan bir başarıya ulaştı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin, "Kampanya uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı. Destek veren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Türk mutfağının atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, Türk mutfağında her yiyeceğin başka ürüne dönüşebileceğini kaydetti.

"Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum" notunu düşen Emine Erdoğan, atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatma çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, kampanyaya ilişkin, "Bu farkındalıkla hayata geçirilen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı. Destek veren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.