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Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım

Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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