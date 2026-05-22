Emine Erdoğan, 'Şule: Senin Hikayen' Dizisinin Galasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT Tabii'de yayınlanacak 'Şule: Senin Hikayen' dizisinin tanıtım programına katıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan yapımın genç kuşaklara ilham vereceğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti ve Şenler'i rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'de izleyiciyle buluşacak 'Şule Senin Hikayen' dizisinin gala programına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "TRT Tabii'nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği 'Şule: Senin Hikayen' dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduk. Bu değerli yapım ile inanıyorum ki, özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyor; TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
