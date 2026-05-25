Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "25 Mayıs Afrika Günü kutlu olsun. Afrika; köklü medeniyetleri, kültürel zenginliği ve dinamik genç nüfusuyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Yıllar içinde yakından tanıma fırsatı bulduğum Afrika halklarının sıcaklığı, dayanıklılığı ve misafirperverliği beni her zaman derinden etkilemiştir. Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyor; kıtanın sahip olduğu zenginliklerin, her şeyden önce kendi insanlarının huzuruna, kalkınmasına ve refahına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

