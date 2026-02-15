Haberler

Emine Erdoğan'dan 22 Kütüphane Projesine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in başlattığı '22 Okula 22 Kütüphane' programı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu kütüphanelerin çocuklar için okuma sevgisi aşılayarak yeni ufuklar açacağına vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER öncülüğünde hayata geçirilen kütüphanelerimizin çocuklarımızın gönlünde okuma sevgisini yeşerten, zihinlerinde yeni ufuklar açan birer bilgi dünyası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
