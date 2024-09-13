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Emine Erdoğan: Çocuklara Insan Onuruna Yakışır Bir Gelecek Borçluyuz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kiev'de düzenlenen 'Lider Eşleri Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, çatışma bölgelerindeki çocukların insani haklarına dikkat çekerek, onlara adil ve yaşanabilir bir gelecek borçlu olduklarını vurguladı. Çocukların yaşam hakkını korumanın küresel bir sınav haline geldiğini belirten Erdoğan, savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine değinerek, barış çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına, insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Bu bilinçle bir araya gelmiş olan bizler, herkes için adil ve yaşanabilir bir dünya hayaline inanıyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 'Çocuk Güvenliği' başlığıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 'Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Ne acı ki bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak küresel bir sınava dönüşmüş durumda. Halbuki insanlığın geleceği çocukla filizlenir" dedi.

Çocukların, bugünkü nüfusun 3'te 1'ini, geleceğin ise tamamını oluşturduğunu aktaran Erdoğan, "Bir toplumun ruhunu yansıtan şeyin, çocuklara davranışında gizli olduğunu söyleyen Nelson Mandela da bu gerçeği vurgular. Ben bu cümleyi insanlık adına yeniden kurmak istiyorum ve diyorum ki; insanlık olarak ruhumuzun yansımasını görmek istiyorsak, dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız. Bebeklerin nüfusa bile kaydedilmeden kefene sarılması, çocuk ölümlerinin savaş zayiatı sayılması, bugünkü insanlığın ruhunun ne denli karanlıkta olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların yaraları sarılamamışken, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete tanıklık edildiğini vurgulayarak, "Her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, yaşayan 10 çocuktan 9'unun ise açlık ve susuzluktan ölüm ile karşı karşıya kaldığı bir çatışma bölgesi düşünün. Savaş ortasındaki bir çocuğun 'Çok yoruldum, ölüp dinlenmek istiyorum' dediği, ölmeyi yaşamaya tercih ettiği bir dünyayı nasıl içimize sindirebiliriz'Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Bu bilinçle bir araya gelmiş olan bizler, herkes için adil ve yaşanabilir bir dünya hayaline inanıyoruz" diye konuştu.

Böyle bir yeryüzünü, çocuklar aşkına kurmaya yönelik atılan her adımın çok değerli olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın, savaşın karanlık gölgesiyle dünyalarından eksilen her rengi yeniden yerine koyma sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Bu bakış açısıyla Olena Zelenska'nın özellikle Ukraynalı çocukları korumaya yönelik çalışmalarını kıymetli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "2022 yılında, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Türkiye'de misafir etme girişimi de bunlardan bir tanesi. Bugün hala 1500'e yakın Ukraynalı çocuk ve refakatçisine ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz" bilgisini verdi.

'SAVAŞIN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ DİLİYORUM'

Emine Erdoğan, vatanını savunan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurgulayarak, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla bir an önce sona ermesini yürekten diliyorum" dedi.

Çocukları koruma amacıyla düzenlenen zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum. Başta değerli dostum Sayın Zelenska olmak üzere, tüm katılımcıları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

LİDER EŞLERİ ZİRVESİ

Zirve, Olena Zelenska tarafından 2021'de insani sorunların çözümüne yardımcı olacak uluslararası bir diyalog platformu oluşturmak ve insanların refahı için ortak projeler uygulamak amacıyla başlatıldı. Zirvenin ilki 'Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç' başlığıyla 2021'de, ikincisi 'Ukrayna ve Dünya: Birlikte İnşa Edeceğimiz Gelecek' başlığıyla 2022'de Kiev'de düzenlendi. Zirvenin üçüncüsü ise 2023'te ise 'Savaşın ruh sağlığı üzerindeki etkisi' başlığıyla yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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