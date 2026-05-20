Emep: "Partimiz, Kaybettikleri Hakların Teslim Edilmesini Talep Eden Çerkes Halkının Yanındadır"

Emek Partisi (EMEP), Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mayıs 1864, Rus İmparatorluk orduları tarafından hedef alınan Çerkes halkının sistematik soykırıma ve sürgüne maruz bırakılmasının, bunun sonucu olarak dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlamasının sembolleşmiş tarihini ifade eder. Çarlık yönetiminin inkar, imha ve sürgün politikaları sonucu 1,5 ile 2 milyon arasında Çerkes hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalan Çerkeslerin büyük çoğunluğu ise diasporadadır."

"DİL VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Anadolu'ya sürülen Çerkesler ise demografik siyasetin baskı gücü olmaya zorlanmış ya da askeri güç olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Anadili, kültürel hakları uzun yıllar yok sayılan Çerkesler, ucuz emek gücü olarak kullanılmıştır. Çerkes halkının dil ve kültürleri bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Partimiz, soykırım ve sürgün sonucu kaybettikleri haklarının teslim edilmesini, koşulsuz anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkının verilmesini, anadilde eğitim ve yayın hakkı isteyen, ulusal ve kültürel kimliklerin korunması ve gelişimi için gerekli olanakların yaratılmasını talep eden Çerkes halkının yanındadır.

Soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve talepleri uğruna mücadeleyi selamlıyoruz. Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler ezilen tüm ulus ve halkların yanında olmalıdır. Worepseuv Adige lephgım yıriygagoc zaveniga! Yaşasın Çerkes halkının özgürlük mücadelesi!"

Kaynak: ANKA