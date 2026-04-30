Emep Milletvekilleri, 1 Mayıs'ta Birgün ve Evrensel Gazetelerinin Dağıtılmasına İzin Verilmemesi İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs alanında Evrensel ve BirGün başta olmak üzere çeşitli gazete, dergi ve bildiri dağıtımına izin vermemesi iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. EMEP'li vekiller, "Mayıs alanına Evrensel ve BirGün gazeteleri ile basılı materyal girişinin ve dağıtımının yasaklanması yönündeki karar hangi makam tarafından, hangi gerekçeyle verilmiştir? Bu yönde alınmış yazılı bir idari karar bulunmakta mıdır? Bu kararın hukuki dayanağı nedir?" diye sordu.

EMEP milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, basına yansıyan "1 Mayıs öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde yapılan toplantıda Ankara Emniyeti, 1 Mayıs alanına Evrensel ve BirGün başta olmak üzere; gazete, dergi ve bildiri dağıtımına izin vermeyeceği" haber üzerine konuyu TBMM gündemine taşıdı. Emniyet yetkililerinin toplantıda "Dağıtım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Gidip gazetelerini bayilerden alsınlar" söylediğini belirten vekiller, bu uygulamanın hem basın ve ifade özgürlüğüne hem de işçi ve emekçilerin kendi yayınlarıyla buluşma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu değerlendirdi.

EMEP milletvekilleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu sorulara yanıt istedi:

Mayıs alanına Evrensel ve BirGün gazeteleri ile basılı materyal girişinin ve dağıtımının yasaklanması yönündeki karar hangi makam tarafından, hangi gerekçeyle verilmiştir? Bu yönde alınmış yazılı bir idari karar bulunmakta mıdır? Bu kararın hukuki dayanağı nedir?

İşçi ve emekçilerin bayramında, işçinin kendi gazetesini okumasını ve gazetelerin okuruyla buluşmasını engellemek Bakanlığınızın hangi güvenlik politikasıyla bağdaşmaktadır? İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde işçi basınının yasaklanması, demokratik hak ve özgürlükler açısından nasıl değerlendirilmektedir?

Gazetelerin kutlama alanına girişinin engellenmesinin amacı nedir? Bu uygulama kime hizmet etmektedir?

Söz konusu engelleme kararının yalnızca belirli yayın organlarını hedef alması, basın özgürlüğü ve eşitlik ilkesiyle nasıl bağdaşmaktadır?

Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını doğrudan çiğneyen bu karardan dönülmesi için Bakanlığınız bir adım atacak mıdır? Emekçilerin kendi basını aracılığıyla sesini duyurma hakkının engellenmesine karşı Bakanlığınız herhangi bir düzenleme veya güvence sağlayacak mıdır?

-Anayasa ve yasaları çiğneyerek "gazete sokma yasağı" getiren kamu görevlileri hakkında bir işlem yapılması planlanmakta mıdır?

Kaynak: ANKA