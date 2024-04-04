Emekliye ayrılan bir Boeing 737 uçağının sökümü tamamlandı

ÇEKİM TARİHİ: 2 Nisan 2024

1. Emekliye ayrılan bir Boeing 737 uçağının sökümünde çalışan personelin çeşitli görüntüleri

Çin'in Guizhou eyaletinde emekliye ayrılan bir Boeing 737 uçağının söküm işleminin tamamlanmasıyla bu eyalette ilk kez uçak söküm hizmeti verilmiş oldu.

"Bütün zorluk, bazı büyük parçaların sökülmesiyle ilgili. Büyük parçalar söküldüğünde uçağın pozisyonunda hafif değişiklikler olabilir. O yüzden uçağın ağırlık merkezini sıkı bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Bir uçağın sökülmesi genellikle 20 günden fazla sürüyor ve toplamda yaklaşık bir ayı buluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)