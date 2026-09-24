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Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri DİSK'i ziyaret etti, emeklilikte adalet görüşüldü.

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Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri DİSK'i ziyaret etti, emeklilikte adalet görüşüldü.
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Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener ile bir araya gelerek DİSK'i ziyaret etti. DİSK açıklamasına göre görüşmede, emeklilikte adalet mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'i ziyaret etti. Ziyarette, emeklilikte adalet mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Nurcan Yalçın, Şirin Çetin ve Osman Özbek, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener ile bir araya geldi.

DİSK tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen görüşmede emeklilikte adalet mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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