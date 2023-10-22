Emekli öğretmen geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde mayıs ayında, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Hasan Ateş (75), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Mayıs'ta, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.P. idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada emekli öğretmen Hasan Ateş'e çarptı. Yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Y.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesi bugün İnönü Mahallesi Yeşildirek Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.