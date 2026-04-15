Haberler

Seyit Aslan: "Esra Işık Serbest Bırakılsın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Akbelen'de tutuklanan Esra Işık'ın ilk duruşmasının 27 Nisan'da görüleceğini belirterek, Işık'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Akbelen'de tutuklanan Esra Işık'ın ilk duruşmasının 27 Nisan'da görüleceğini belirterek, Esra Işık'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esra Işık derhal serbest bırakılsın. Akbelen'de, Limak-IC İçtaş ortaklığının bölge halkının geçim kaynakları ve yaşam alanlarını yağmalamasına karşı mücadele ettiği için tutuklanan Esra Işık'ın ilk duruşması 27 Nisan'da görülecek" dedi. Aslan, şunları kaydetti:

"İddianame hazırlanmış olmasına rağmen saray yargısı Işık'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Bu karar hukuksuzdur. Sömürge madenciliği yasası ve acele kamulaştırma kararları ile yağma ve talanın önünü açan saray rejimi yargı sopası ile tarım arazilerini, yaşam alanlarını savunan köylülerin mücadelesini bastırmak istemektedir. Ülke kaynaklarının yerli-yabancı enerji tekellerine peşkeş çekilmesine karşı toprağını savunan Akbelen köylülerinin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

