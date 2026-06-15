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Seyit Aslan'dan 15-16 Haziran Açıklaması

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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 15-16 Haziran Direnişi'nin yıl dönümünde işçi sınıfının hak mücadelesini vurguladı ve direniş geleneğini sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 15-16 Haziran Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran 1970, işçi sınıfının yalnızca sendikal haklarına değil; onuruna, geleceğine ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıktığı tarihsel bir direniştir" dedi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyon ayrımı yapmadan üretimden gelen gücünü kullanarak sokaklara dökülen yüz binlerce işçi hak gasplarına karşı 'Bu ülkenin gerçek sahibi emeğiyle yaşayanlardır' diyerek tarihe geçti. Bugün de işçi sınıfına düşük ücret, güvencesiz çalışma dayatılırken kazanılmış haklara yönelik saldırılar sürüyor; sendikal hak ve özgürlükler tırpanlanıyor."

15-16 Haziran direnişi sendika seçme ve sendikal demokrasi talebi başta olmak üzere; emeğin sömürülmediği, insanca çalışma, insanca ücret ve insanca yaşamın adıydı. Bugün de aynı taleplerle mücadele sürüyor, sürecek. 15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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