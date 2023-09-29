Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı

SPACEX şirketinin kurucusu ve Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında, Türkevi'nde SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk'ı İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e davet etmişti. Musk, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te yarışan tüm ekiplere tebrikler! Daveti için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Gelecek yıl kişisel olarak katılmayı ve Türkiye'de yatırım fırsatlarını daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Musk paylaşımında ayrıca, TEKNOFEST'in İngilizce tanıtım videosunu paylaştı.