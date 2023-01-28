Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu
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İzmir'de 29 yaşındaki Suriye uyruklu bir şahıs, oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı, ipe asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. .
Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu.
ELLERİ KELEPÇEYLE BAĞLI HALDE BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.