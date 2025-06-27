Elif Canan Tuncer İstanbul Vali Yardımcılığına Atandı

Elif Canan Tuncer İstanbul Vali Yardımcılığına Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Vali Yardımcılığına atanarak veda ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretinde Belediye Başkanı Derya Bulut ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile görüştü.

Kırklareli Vali Yardımcılığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, veda ziyaretlerinde bulundu.

Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Bulut, ziyarette Tuncer'e yeni görev yerinde başarı diledi.

Kentte tüm kurumlar ile iş birliği ve uyum içerisinde görevde bulunan Tuncer'e teşekkür eden Bulut, hizmetlerde ön sırada yer alarak gece gündüz demeden görev yapmasından dolayı da tebrik etti.

Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteye sunduğu iş birliği ve katkılardan dolayı Tuncer'e teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.