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Elektrikli Bisiklet Kazasında Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Elektrikli Bisiklet Kazasında Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, 12 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketine uğurlandı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı. Ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahintepe, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahintepe, bu sabah yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Şahintepe'nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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