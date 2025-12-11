Şanlıurfa'da Su Kuyusundaki Arıza Çalışması Sırasında Elektrik Akımına Kapılan ŞUSKİ Personeli Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, su kuyusundaki arızayı gidermek için görevlendirilen ŞUSKİ personeli Osman Seven (54), çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Viranşehir'e bağlı Sağlamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki su kuyusunda oluşan arızayı gidermek üzere görevlendirilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ personeli Osman Seven, çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından kuyudan çıkarılan Seven, çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ŞUSKİ, personelin vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurumumuzda görev yapan personelimiz Osman Seven'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı dileriz."