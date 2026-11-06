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Elbistan'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 9 tabanca ele geçirildi

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Elbistan'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 9 tabanca ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesi ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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