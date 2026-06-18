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Kahramanmaraş'ta depremde 3 kişinin öldüğü Sağlam Evler Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Sağlam Evler Sitesi'nde 3 kişinin ölümüne ilişkin davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

?Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Sağlam Evler Sitesi'nde 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi.

Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar H.P. ve S.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan H.P, kooperatifin mali işlerini yürüttüğünü, aidatları topladığını ve kurul toplantılarını gerçekleştirdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti.

Sanık S.S, da kalıp ustası olduğunu, bir daire karşılığında inşaatın kalıp, demir ve beton işlerini üstlendiğini ifade ederek, suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, binanın fenni mesulleri S.D. ile M.Ş'yi, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları ile kişisel durumlarını dikkate alan heyet, cezalarında indirime giderek her iki sanığa 5'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet, kooperatif başkanı H.P. ile kooperatif üyesi S.S'yi ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, aynı gerekçelerle bu sanıkların cezalarını 3 yıl 9'ar aya indirdi.

Mahkeme, ayrıca kooperatif üyesi A.A. ile fenni mesul S.B'nin beraatine karar verdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde bulunan Sağlam Evler Sitesi'nin yıkılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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