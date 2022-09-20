CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın ziyaret ettiği Elazığlı çiftçi Levent Gündoğan, “Tarım sigortasını devlet ödesin. Ben şimdi 2 bin lira tarım sigortasını bir buçuk senedir yatıramıyorum. Ben 2 bin lira onu yatırınca, ne yiyeceğim” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın ziyaret ettiği Elazığlı çiftçi Levent Gündoğan, "Tarım sigortasını devlet ödesin. Ben şimdi 2 bin lira tarım sigortasını bir buçuk senedir yatıramıyorum. Ben 2 bin lira onu yatırınca, ne yiyeceğim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Elazığ'da muhtarları ve çiftçileri ziyaret etti. Kaya, muhtarların ve çiftçilerin sorunlarını dinledikten sonra çözüm önerilerini anlattı. Elazığ Muhtarlar Federasyon Başkanı Ahmet Gül'le görüşen Kaya, Gül'e "Muhtarların Elazığ'da ve Türkiye genelinde sorunları nelerdir" diye sordu. Gül, Kaya'ya şöyle yanıt verdi:

"BİR MEMURUN HAKLARINI ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

"Muhtarların Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sorunları var. Son dönemde bazı kazanımlar elde edildi, bu anlamda devletimize teşekkür ediyoruz. Ben 2009 yılından beri muhtarlık görevini yapmaktayım. İlk geldiğimiz zamanda Bağ-Kur'umuzu bile kendi cebimizden ödüyorduk. Bazı iyileştirmeler yapıldı ama bizim temelde istediğimiz muhtarlığın bir statüye kavuşturulmasıdır. Şu anda herhangi bir statümüz yok. Maaşımız bir kararnameyle veriliyor. Devlet, kamu görevlisiyiz. Yargılanırken bir memur gibi yargılanıyoruz. Dolayısıyla bir memurun haklarını elde etmek istiyoruz."

Kaya, muhtarlarla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini ama kabul edilmediğini söyledi. Gül'ün yanıtı ise şöyle oldu:

"HER ÖNÜNE GELEN MUHTAR OLAMAMALI"

"Evet, kabul edilmedi. Biz Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, farklı oluşumlarımız var. Onlarla beraber gerektiği yerde girişimlerde bulunuyoruz. Muhtarların sorunlarını ve sıkıntılarını merkezi hükümete aktarmaya çalışıyoruz. Yine muhalefet partilerimize de aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, muhtarlık kurumu biliyorsunuz Türkiye'nin şu ana kadar gelen tek milli kurumudur. Mesela Almanya bile biz muhtarlık kurumunu kendimize nasıl uyarlayabiliriz çalışması yaptılar. Türkiye'ye has olan bir kurum. Dolayısıyla biz bu kurumu güçlendirip, muhtarları da belli bir kritere tabii tutup seçilmesini sağlayabiliriz. Her önüne gelen muhtar olamamalı."

Kaya, Gül'ün bu önerisine cevaben, "Biz birleşik oy pusulası öneriyoruz. Nedeni de şu: Şimdi siz muhtar adayısınız. Kendi oy pusulanızı koyuyorsunuz. İçeri rakip giriyor ve alıp götürüyor. Ama birleşik oy pusulası olsa, bu önemli bir şey. Çünkü muhtarlık demokrasinin beşiği. Ama demokrasinin gereği olan oy pusulasına bile yeterli önem verilmiyor" dedi.

Gül, muhtarlık seçimlerine dair şunları söyledi:

"ADAYLIK USULÜNE GÖRE DE ÖNCEDEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMASI GEREKİYOR"

"Adaylık usulüne göre de önceden adaylık başvurusu yapması gerekiyor. Şimdi yeni bir mahallemiz oluştu. Depremden sonra, depremzedelerin kalması için yapıldı. On binlerce konut bir bölgeye yapıldı. Bir mahalle oluştu. Orada bir seçim var. Kimin aday olup olmadığı belli değil. Yani son gün ben kağıtlarımı bastırıp götürüp sandığın oraya koyuyorum. Ben de adayım, diyebiliyorum. Böyle olunca seçim ciddiyeti kalmıyor. Bunla ilgili gerek sizlerin verdiği önerge gerek bizler de Bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığına yazılar yazdık. Muhtarların daha çok neleri istediğine dair taleplerimizi ilettik."

"YETKİSİZ YETKİLİYİZ BİZLER, ÖYLE SÖYLEYEYİM"

Yıldırım Kaya'nın "Bir an önce Muhtarlık Yasası olsun diyorsun, bir kurumdur bu, devletin bir parçasıdır. Bir kanunu olması lazım, diyorsun" sözüne karşılık olarak, "Muhtarlık bir siyasi partiye bağlı olmadan, herhangi bir yerlerden destek almadan arkadaşlarımız tek başına bir seçime giriyor. Elazığ'da bir milletvekilinin aldığı oyu, muhtar sadece bir mahallede alıyor. Yetkilerin verilmesi lazım. Yetkisiz yetkiliyiz bizler, öyle söyleyeyim" diye konuştu.

"150 DÖNÜM YER EKMİŞTİM. GÜBRE ATAMADIM"

Kaya, muhtarları ziyaretinin ardından Elazığ Sugözü Mahallesi'nde çiftçi Levent Gündoğan'ı ziyaret etti. 54 yaşında besicilik ve tarımla uğraştığını belirten Gündoğan, durumunun iyi olmadığından yakındı. Gündoğan, "Çiftçilik yapıyorum ama durumum iyi değil. 150 dönüm yer ekmiştim. Davar için arpa ve buğday ekmiştim. Gübre atamadım" diye konuştu. Kaya, Gündoğan'a "Davarlar için yem alamadığın için mi ekiyorsun" diye sordu. Gündoğan'ın cevabı ise şöyle oldu:

"TARIM SİGORTASINI DEVLET ÖDESİN"

"Evet, yem alamadığım için ekiyorum. Bu işi de bırakacağım. Zararına iş mi yapacağım? Mecburen bırakacağım. Benim sizden beklentim, tarım sigortasını devlet ödesin. Ben şimdi 2 bin lira tarım sigortasını bir buçuk senedir yatıramıyorum. Ben 2 bin lira onu yatırınca, ne yiyeceğim? Tarım kredisi çektim ama yine de yetmiyor."