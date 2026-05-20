Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Valilik, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valiliği, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve kentte de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, kentte yapılan herhangi bir hasar ihbarının olmadığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 20/05/2026 tarihinde saat 09.00'da 5.6 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Öte yandan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
