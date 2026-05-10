Keban'da mezarlıkta zambaklar ilgi görüyor

Elazığ'ın Keban ilçesindeki mezarlık alanlarında açan zambaklar, morun farklı tonlarıyla dikkat çekiyor. Her yıl mayıs ayında açan çiçekler, mezarları ziyaret edenlere hoş bir ortam sunuyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde mezarlık alanda açan zambaklar ilgi çekiyor.

Fırat, Değirmenbaşı ve Yeni mezarlıklarında ekilen zambaklar her yıl mayıs ayında açıyor.

Morun farklı tonlarına sahip çiçekler ilgi görüyor.

Değirmenbaşı Mezarlığı'ndaki babasını mezarını ziyaret gelen Mustafa Ergan, mezarlıkların güzel görünmesi için temin ettikleri zambak soğanlarını mezarlara ektiklerini belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasında açan çiçeklerin ay sonuna kadar güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Ergan, "Mezarlığa gelince, bu hoş ortamı gürünce mutlu oluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
