Keban'da mezarlıkta zambaklar ilgi görüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde mezarlık alanda açan zambaklar ilgi çekiyor.

Fırat, Değirmenbaşı ve Yeni mezarlıklarında ekilen zambaklar her yıl mayıs ayında açıyor.

Morun farklı tonlarına sahip çiçekler ilgi görüyor.

Değirmenbaşı Mezarlığı'ndaki babasını mezarını ziyaret gelen Mustafa Ergan, mezarlıkların güzel görünmesi için temin ettikleri zambak soğanlarını mezarlara ektiklerini belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasında açan çiçeklerin ay sonuna kadar güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Ergan, "Mezarlığa gelince, bu hoş ortamı gürünce mutlu oluyorum." dedi.