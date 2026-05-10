Keban'da mezarlıkta zambaklar ilgi görüyor
Elazığ'ın Keban ilçesindeki mezarlık alanlarında açan zambaklar, morun farklı tonlarıyla dikkat çekiyor. Her yıl mayıs ayında açan çiçekler, mezarları ziyaret edenlere hoş bir ortam sunuyor.
Değirmenbaşı Mezarlığı'ndaki babasını mezarını ziyaret gelen Mustafa Ergan, mezarlıkların güzel görünmesi için temin ettikleri zambak soğanlarını mezarlara ektiklerini belirtti.
Mayıs ayının ilk haftasında açan çiçeklerin ay sonuna kadar güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Ergan, "Mezarlığa gelince, bu hoş ortamı gürünce mutlu oluyorum." dedi.