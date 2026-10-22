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Elazığ Karakoçan'da oyuncak deposu yangını söndürüldü, depo kullanılamaz hale geldi

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenimahalle'de 3 katlı binanın 2'nci katındaki iş yerine ait oyuncak deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi; bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir iş yerine ait oyuncak deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yenimahalle'de 3 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan bir iş yerine ait oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve ürünler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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