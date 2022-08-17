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Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da yapılan denetimlerde ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Elazığ'da yapılan denetimlerde ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik il genelinde denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde bir işletmede 900 kilogram bozulmuş et, sakatat ve iç yağı buldu.

Ele geçirilen bozuk ürünlere el konularak imha edildi, iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Zabıta Elazığ Güncel Haberler

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