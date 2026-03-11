Haberler

Keban'da öğrenciler serada üretim yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, uygulama serasında yeşillik tohumları ekerek hem eğleniyor hem de tarımın her aşamasını deneyimliyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler serada üretim yapıyor.

Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde uygulama serasında öğrencilerin toprağa ektiği tohumlar ürün vermeye başladı.

Okul Müdürü Burak Nemutlu, "Ocak ayında okul serasına ekimini yaptığımız yeşillik tohumlarımız büyümeye başladı. 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz yeşil soğan ve rokaları toplama başladılar. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendiler hem de üretimin her aşamasını yaparak yaşayarak öğrendiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi