Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 800 şahıs ve 407 araç sorgulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 800 şahıs ve 407 araç sorgulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ve ilçelerde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, gece saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde toplam 66 ekip 314 personel ile ring halinde ve sabit olarak şok asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 800 şahıs, 407 araç, 67 umuma açık iş yeri, 22 metruk bina, 7 park bahçe denetlendi. Kontroller neticesinde aranması olan bir şahıs yakalanırken, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, 27 araca idari para cezası uygulanarak 4 araç trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ