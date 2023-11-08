Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda, kokain, esrar, sentetik ecza ve silah gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uygulamada, C.E. (38) ve Ö.G. (29) isimli şahısların üst ile ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde toplam 12.20 gram kokain, 2 adet kokain yapımında kullanılan amonyak çözeltisi, 3,38 gram esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ve 14 adet kartuş, toplamda 15 bin 400 Türk lirası, 790 Euro ve 5 Dolar ele geçirildi.

Ö.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanılırken, C.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına altına alındı. Şahıs, emniyetteki işlenmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ