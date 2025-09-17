Elazığ'da Trafik Kazasında 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda bir panelvanın çarptığı 8 yaşındaki İdris M. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak çocuk kurtarılamadı.
B.Ş. idaresindeki 44 ACF 582 plakalı panelvan, Elazığ- Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki İdris M'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel