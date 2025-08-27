Elazığ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayda 4 kişinin durumu ağır.
M.Ö. idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun Koçharman mevkisinde Z.P'nin kullandığı 02 KV 533 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel