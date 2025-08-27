Elazığ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayda 4 kişinin durumu ağır.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun Koçharman mevkisinde Z.P'nin kullandığı 02 KV 533 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma

Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.