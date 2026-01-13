Haberler

Hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (19) idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

