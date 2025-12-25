Keban'da "Teknoloji Bağımlılığı ve Ailenin Önemi" semineri

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Teknoloji Bağımlılığı ve Ailenin Önemi" konulu seminer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'ndaki programda, psikolog Ebru Tekin ve dil ve konuşma terapisti Aleyna Alkan sunumlar yaptı.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, sunumları dolayısıyla Tekin ve Alkan'a teşekkür etti.

Okul Müdürü Yaşar Bakır da program sonunda Tekin ve Alkan'a günün anısına plaket takdim etti.