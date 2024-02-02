Elazığ'da Tarihi Eser Operasyonu: Binlerce Sikke ve Heykelcik Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin 900 sikke ve 131 heykelcik ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan farklı figür ve şekillerde 131 heykelcik ile Roma dönemine ait 2 bin 900 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.